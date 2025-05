Ein Mann steht auf dem Gestänge eines Traktoranhängers. Er stürzt und wird vom Anhänger mitgeschleift.

red/dpa/lsw 30.05.2025 - 14:07 Uhr

Ein Mann ist am Vatertag in Geislingen (Zollernalbkreis) von einem Traktor gestürzt und mehrere Meter vom Anhänger mitgeschleift worden. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.