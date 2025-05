Laut Angaben der indischen Armee Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten in Kaschmir

Nach Angaben der indischen Armee hat es erneut einen Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten in Kaschmir gegeben. Nach Wochen der Eskalation hatte Indien am Mittwoch mehrere Ziele in Pakistan bombardiert.