Seine neue Zollrunde hat begonnen, und der US-Präsident reagiert mit einer Reihe von Posts. Sein Tenor, die Amerikaner sollten ruhig bleiben.

red/dpa 09.04.2025 - 16:15 Uhr

Mit einer Reihe von Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social hat US-Präsident Donald Trump am Tag nach Inkrafttreten seiner neuen Zölle seine Position verteidigt und zur Ruhe aufgerufen. „Bleibt Cool! Alles wird sich zum Guten wenden. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!“, schrieb Trump. Dies sei ein großartiger Zeitpunkt zum Kauf, schrieb er in einem anderen Post, offenbar in Anspielung an die Talfahrt der Börsen. Zuvor hatte er sein Slogan in Großbuchstaben gepostet: „Make America Great Again“.