Geburten von kleinen Tigern in Zoos sind selten, in Heidelberg gibt es jetzt Raubtier-Nachwuchs. Die Verantwortlichen sind mehr als erfreut.
05.12.2025 - 07:35 Uhr
Im Heidelberger Zoo sind zwei Tigerbabys zur Welt gekommen. Tigerin Karis hatte bereits Ende November zwei Jungtiere zur Welt gebracht. In dieser Woche machte der Tierpark das öffentlich. Der Nachwuchs sei für das Team des Zoo Heidelberg nach dem Verlust von Tigerkater Tebo „nicht nur emotional wertvoll: die beiden Jungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der von der Ausrottung bedrohten Inseltigerart“, teilt der Zoo mit.