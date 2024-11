Keine zwei Wochen sind die Eisbärenbabys in Karlsruhe alt. Der Zoo wird oft gefragt, wie es ihnen geht. Und nun hat der Direktor höchstpersönlich eine Videobotschaft veröffentlicht.

red/dpa/lsw 15.11.2024 - 16:57 Uhr

Knapp zwei Wochen nach der Geburt von zwei Eisbärenbabys im Karlsruher Zoo geht Direktor Matthias Reinschmidt davon aus, dass mindestens eines davon noch am Leben ist. Eisbär-Mama Nuka habe in den vergangenen Tagen vermehrt Stroh in die Außenhöhle gebracht. Das sei gut, weil es dort dann wärmer sei, erklärte Reinschmidt in einem Video, das der Zoo auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. „Aber dadurch haben wir natürlich überhaupt keine Sicht auf eventuelle Jungtiere“, sagte er. „Was wir aber hören, das ist die Stimme eines jungen Eisbären. Also einer lebt mindestens noch.“