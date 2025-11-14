Noch mit Mitte 80 ist für Gudrun Bürkle ihr früherer Beruf im Zoofachgeschäft ein Lebenselixier. Sie bietet weiterhin einen Garagenverkauf für Tierfutter an.
Gudrun Bürkle hat ihr Zoogeschäft mit viel Leidenschaft geführt. „Mein Lebenselixier“ hat die Fellbacherin (Rems-Murr-Kreis) ihren Betrieb genannt. Noch mit über 80 Jahren hat sie samstags ihre Kunden im Souterrain des kleinen alten Wohnhauses in der Cannstatter Straße in Fellbach beraten, Ende 2022 wurde der Verkauf dort aufgegeben. Doch zu sehr hängt ihr Herz an ihrer Tätigkeit und dem Kontakt mit den Kunden. Deshalb bietet sie seitdem einen Garagenverkauf nebenan im Modegeschäft Annas Mode an. „Wir sind freundschaftlich mit Frau Bürkle verbunden“, sagen Alexandr Cernomoret und seine Frau Anna. Für sie war es daher keine Frage, ihr die Möglichkeit für den Verkauf in der Garage zu schaffen.