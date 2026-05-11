Der Vietnamesische Fasan gehört zu den seltensten Vogelarten der Welt. In Vietnam gilt er als ausgestorben - auch als Folge des Krieges. Zoo-Tiere aus Deutschland helfen nun für sein Comeback.
11.05.2026 - 12:44 Uhr
Berlin - Rund 20 Vietnamesische Fasane aus Zoos in Deutschland und anderen europäischen Ländern sollen in Vietnam zur Wiederansiedlung der in freier Wildbahn weltweit wohl ausgestorbenen Art beitragen. Die Tiere wurden am Montag in speziellen Transportkisten nach Vietnam geflogen, wie der Zoo Berlin mitteilte. Vor dem Abflug waren sie in Berlin zusammengeführt worden.