Nashorn Rapti aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn gehörte zu den ältesten Panzernashörnern in europäischen Zoos. Jetzt gibt es eine traurige Nachricht.

dpa 14.11.2024 - 14:50 Uhr

München - Der Münchner Tierpark Hellabrunn trauert um Nashorn-Weibchen Rapti. Ein Pfleger fand das Tier am Donnerstagmorgen tot in seiner Anlage im Nashornhaus, wie der Zoo mitteilte. Mit 35 Jahren gehörte Rapti den Angaben zufolge zu den Ältesten ihrer Art in europäischen Zoos. Der Tierpark geht davon aus, "dass ihr Tod auf altersbedingte Probleme zurückzuführen ist".