Am Freitag, 7. Februar, ist der weltweite „Reverse the Red Day“, der sich gegen das globale Artensterben einsetzt. Zahlreiche Zoos machen darauf aufmerksam.

Iris Frey 06.02.2025 - 15:03 Uhr

Der Verband Zoologischer Gärten (VdZ) mit Sitz in Berlin, in dem auch die Stuttgarter Wilhelma Mitglied ist, macht sich für den globalen Artenschutz und die Umkehrung der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN unter dem weltweiten Motto „Reverse the Red“ stark. Die Rote Liste erfasst Tier- und Pflanzenarten und bewertet, wie stark sie bereits von der Ausrottung bedroht sind. Der Aktionstag macht auf das globale Artensterben aufmerksam. Dabei zeigen Zoos, Aquarien und botanische Gärten an diesem Tag, wie ihre Artenschutzprojekte dazu beitragen, dass Arten auf der Roten Liste in weniger bedrohte Kategorien zurückgestuft werden können.