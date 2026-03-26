Zu Besuch bei Jan Hartwig Trollinger zur Jakobsmuschel – ist es Deutschlands bestes Restaurant?
Jan Hartwig ist der Koch der Superlative. Von null auf drei Sterne und topp in allen Bestenlisten. Wie schmeckt es im Jan in München?
Jan Hartwig ist der Koch der Superlative. Von null auf drei Sterne und topp in allen Bestenlisten. Wie schmeckt es im Jan in München?
„What the fuck is heimat?“ steht an der Wand. Es ist der bereits ikonisch-rotzige Slogan des Offenburger Künstlers Stefan Strumbel. Dieser ist ein enger Freund von Spitzenkoch Jan Hartwig und erdachte den Schriftzug „Labor der Liebe“ über dem Kücheneingang. Und das passt alles schon perfekt, wenn man nach einem großen Menü, großen Weinen und großer Gastgeberkunst das Lokal verlässt. Es zeugt von Heimatliebe, Leidenschaft und einem Labor, in dem außergewöhnliche kulinarische Kreationen entstehen.