Am Morgen und Vormittag ist das Tanken laut Zapfsäulen-Daten weniger kostpielig – den Mittag und die frühen Nachmittagsstunden sollte man dagegen meiden.
24.04.2026 - 11:13 Uhr
Es ist ein bekanntes Phänomen, das sich auch am Freitagvormittag bestätigt hat: Die Preise an den Tankstellen folgen einem festen Rhythmus. Nachdem die Kosten für E10 und Diesel am Donnerstagnachmittag noch Rekordhöhen erreichten, zeigt die Kurve am Vormittag nach unten. Wer clever tankt, spart im Vergleich zu den Spitzenwerten über 10 Cent pro Liter.