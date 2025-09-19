Die Palästinenserin Asmahan Simry und die Jüdin Tamar Cohen arbeiten seit vielen Jahren für die israelisch-palästinensische Initiative Comet Middle-East. Wie ist die Lage derzeit?
Auf der Überwachungskamera vor dem Hauptquartier von Comet Middle-East in den südlichen Hebron-Hügeln ist eine Handvoll vermummter junger Männer zu sehen. Mit Knüppeln und mit Fäusten schlagen sie auf das Gebäude und die Tür ein, dann bricht das Bild ab. „Sie haben die Kamera zerstört“, sagte Asmahan Simry, die Direktorin der israelisch-palästinensischen Initiative. Comet ME hilft palästinensischen Familien in ländlichen Gemeinden der sogenannten Area C im israelisch besetzten Westjordanland, an Strom und Wasser zu kommen, rüstet sie mit Internet und Überwachungskameras aus, wie jene im Hauptquartier, die im August dieses Jahres den randalierenden Siedlern zum Opfer fiel. „Denn das ist das, was palästinensische Familien Tag für Tag erleben.“