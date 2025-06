Zu Haftstrafe verurteilt: Psychotherapeut missbraucht Patientin – Richterin reagiert emotional

12.06.2025 - 15:32 Uhr , aktualisiert am 12.06.2025 - 15:32 Uhr

Das dreitägige Seminar sollte Patientinnen mit einem angeknacksten Nervenkostüm helfen, ihren Alltagsstress besser zu bewältigen. Überschrieben war der mit einer Teilnahmegebühr von immerhin 220 Euro gepolsterte Weg ins innere Ich mit den Worten „Achte Deine Grenzen“. In der Rückschau wirkt der Titel wie blanker Hohn. Denn einer der beiden Lehrgangsleiter, ein durchaus namhafter und seit Jahrzehnten praktizierender Psychotherapeut, nutzte die Seminartage im Spätherbst 2017 offenbar gezielt, um eine rote Linie zu überschreiten – mal in dem mit rotem Samt ausgelegten Laderaum seines Kombis auf dem Parkplatz eines nahen Friedhofs, mal bei einem Besuch in der Winnender Wohnung einer Patientin einige Wochen später.