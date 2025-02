Wenn Wahlplakate zu tief hängen, kann das buchstäblich ins Auge gehen. Doch an die offiziellen Vorgaben für das Plakatieren hält sich längst nicht jeder. Das ist besonders für Menschen, die schlecht sehen, gefährlich.

Annette Clauß 20.02.2025 - 06:00 Uhr

Wenn Politiker Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe begegnen, ist das grundsätzlich löblich. Allerdings nicht, wenn sie das in Form eines Wahlplakats tun, das in so niedriger Höhe am Masten befestigt ist, dass es zum Hindernis und zur Gefahr für Fußgänger und Radfahrer wird. Besonders tückisch sind solche tief hängenden Plakate für Menschen, die sehr schlecht oder gar nicht sehen.