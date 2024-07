Deutschlands Handballerinnen verpatzen ihren Olympia-Auftakt. Vor allem das Angriffsspiel bereitet Sorgen. Das Viertelfinale ist immer noch drin - nun geht es gegen einen Medaillenfavoriten.

Von Jordan Raza und Eric Dobias, dpa 25.07.2024 - 17:30 Uhr

Paris - Deutschlands Handballerinnen haben 16 Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei Olympischen Spielen ein enttäuschendes Comeback hingelegt. Nach einer teils desolaten Leistung im Angriffsspiel verlor die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch ihr Auftaktspiel gegen Südkorea mit 22:23 (10:11) und verpasste einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Vor rund 5.000 Zuschauern in Paris war Antje Döll mit sechs Toren beste Werferin für das DHB-Team, das in den kommenden Gruppenspielen bereits mächtig unter Druck steht.