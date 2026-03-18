Piloten in Umschulung, Triebwerke defekt: Swiss streicht Flüge mitten in der Hauptreisezeit. Welche Ziele unter anderem betroffen sind.
18.03.2026 - 13:39 Uhr
Pilotenmangel und Triebwerkprobleme haben die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss erneut gezwungen, Flüge zu streichen. Insgesamt geht es um 326 Flüge nach Chicago und Shanghai, wie Swiss mitteilt. Das entspricht bei insgesamt 88.000 Flügen im Sommerflugplan rund 0,4 Prozent des Angebots. Zuerst hatte das Branchenportal „Aerotelegraph“ darüber berichtet.