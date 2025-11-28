Zu wenig Platz Gemeinderat Marbach bringt Grundschul-Neubau auf den Weg
Die Grundschule in Marbach-Rielingshausen ist segmentiert und alt. Jetzt wurde eine richtungsweisende Entscheidung getroffen – das Ergebnis wird jedoch auf sich warten lassen.
Die Grundschule in Marbach-Rielingshausen ist segmentiert und alt. Jetzt wurde eine richtungsweisende Entscheidung getroffen – das Ergebnis wird jedoch auf sich warten lassen.
Die Situation an der Quellen-Grundschule in Marbach-Rielinghausen ist problematisch. Die voneinander getrennten Gebäude sind alt, die Räume klein und insgesamt gibt es zu wenig Platz. Mittlerweile wurden Container im Schulhof aufgestellt, um das Kapazitätsproblem in den Griff zu bekommen. Der Pausenhof wurde auf eine nahe gelegene Wiese verlagert – auch dort lief jedoch nicht alles rund. Die Fußballtore wurden falsch geliefert, und das Provisorium ist nicht wintertauglich.