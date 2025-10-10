Sie liegt auf der Passhöhe des Feldbergs und ist Deutschlands höchstgelegene Jugendherberge. Doch zum Monatsende ist am Hebelhof Schluss. Warum?
10.10.2025 - 17:11 Uhr
Genau 70 Jahre nach ihrer Eröffnung kommt für die Jugendherberge am Feldberg das Aus. Das Haus – 1246 Meter über dem Meeresspiegel gelegen – werde zum Monatsende geschlossen, teilte der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Jugendherbergsverband (DJH) mit. Der „Hebelhof“ zählt mit 267 Betten zu den größten im Land und ist zudem die höchstgelegene Jugendherberge in Deutschland.