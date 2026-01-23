Zündende Idee Neue App der Diakonie könnte die Sozialarbeit revolutionieren
Zwei Sozialarbeiterinnen des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg haben eine zündende Idee, setzen sie in die Tat um – und vereinfachen damit einige Abläufe.
Zwei Sozialarbeiterinnen des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg haben eine zündende Idee, setzen sie in die Tat um – und vereinfachen damit einige Abläufe.
Wer kennt das nicht? Eigentlich soll gute Arbeit gemacht werden, was auch super klappen könnte – wenn da nicht diese elende Bürokratie wäre. Tagaus, tagein müssen Formulare ausgefüllt werden. Die Arbeit mit den Menschen kommt zu kurz. So war das auch im Alltag der zwei Sozialarbeiterinnen Marisa Kratzer und Christina Reinold.