Gleich zwei Mal wird am Dienstagabend in Stuttgart eingebrochen – in Möhringen und Zuffenhausen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Unbekannte sind am Dienstagabend in Mehrfamilienhäuser in Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Möhringen eingebrochen. Der Vorfall in Möhringen ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei in der Fasanenhofstraße Straße. Die Einbrecher hebelten demnach zwischen 19 Uhr und 20.25 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld.

 

An der Eschenauer Straße in Zuffenhausen gelangten die Diebe zwischen 17.30 Uhr und 23.10 Uhr ebenfalls über einen Balkon in eine Wohnung und flüchteten mit Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.