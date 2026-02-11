Gleich zwei Mal wird am Dienstagabend in Stuttgart eingebrochen – in Möhringen und Zuffenhausen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.

Annika Mayer 11.02.2026 - 11:20 Uhr

Unbekannte sind am Dienstagabend in Mehrfamilienhäuser in Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Möhringen eingebrochen. Der Vorfall in Möhringen ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei in der Fasanenhofstraße Straße. Die Einbrecher hebelten demnach zwischen 19 Uhr und 20.25 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld.