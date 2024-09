Am 12. September 1944 erhängte die Gestapo an der Zuffenhausener Jahneiche drei Zwangsarbeiter. Warum die Tafel, die an dieses vor 80 Jahren geschehene Unrecht erinnert, noch ein bisschen auf sich warten lässt.

Hilke Lorenz 11.09.2024 - 09:55 Uhr

Die Jahneiche in Zuffenhausen an den Sportanlagen vor der Schlotwiese ist ein imposanter Baum. Der Turnverein Zuffenhausen hat die Eiche 1929 anlässlich seines 40-jährigen Bestehens in Jahneiche umgetauft. So ist es einer in die Jahre gekommenen Informationstafel zu entnehmen, die auf dem Rasenstück vor ihr angebracht ist. Darauf steht auch, dass sie schon 1711 ein stattlicher alter Baum war, „an dem Herzog Eberhard Ludwig einen Jagdpavillon errichtet hat“. Aber damit ist die Geschichte der Jahneiche nicht vollständig erzählt.