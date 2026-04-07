Zufriedene Mienen in Leonberg Allen Krisen zum Trotz: Bei der Volksbank läuft’s gut
Die Genossenschaftsbanker zwischen Korntal-Münchingen und Renningen verzeichnen fast überall Zuwächse. Trotzdem bleiben die Chefs vorsichtig.
Die Genossenschaftsbanker zwischen Korntal-Münchingen und Renningen verzeichnen fast überall Zuwächse. Trotzdem bleiben die Chefs vorsichtig.
Keine Frage: Den Krieg am persischen Golf brauche niemand, auch die Wirtschaft sicher nicht. Doch Jürgen Held will nicht immer „die gleiche Platte laufen lassen.“ Was der Vorstandschef der Volksbank Leonberg-Strohgäu damit meint: Klagen ergebe keinen Sinn. Und die genossenschaftlicher Banker zwischen Korntal-Münchingen und Renningen müssen das auch nicht. Held und sein Vorstandskollege Wolfgang Ernst beschreiben die eigene Geschäftslage als „robust, widerstandsfähig und gut aufgestellt“. Oder in Zahlen ausgedrückt: Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete das regionale Kreditinstitut einen Jahresüberschuss von 1,24 Millionen Euro, ein Plus von 13,8 Prozent.