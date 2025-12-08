Zufriedenheit in Ludwigsburg Zweifel am Sinn der Ludwigsburg-Umfrage
Geldverschwendung, Zeitverschwendung und keinerlei Erkenntnisgewinn – so lauten die Vorwürfe einer Ludwigsburgerin, die sich an der Online-Umfrage beteiligt hat.
Annette Schneider (Name geändert) gehört zu den 10 000 Menschen, die per Zufall aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt wurden, um an der Ludwigsburg-Umfrage teilzunehmen. Die lief bis Mitte November und soll laut Stadtverwaltung „die Bevölkerung an den Entwicklungen der Stadt beteiligen“ – so steht es jedenfalls auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg. Dort ist auch zu lesen: „Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage dienen der Politik und der Verwaltung als Informationsbasis für Planungen und Entscheidungen.“