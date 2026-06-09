Am Böblinger Bahnhof wird am frühen Dienstagabend ein Zug evakuiert. Was bisher über den Einsatz von Feuerwehr und Polizei bekannt ist.
09.06.2026 - 18:55 Uhr
Am Bahnhof in Böblingen ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Das teilte ein Pressesprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Grund für den Einsatz war nach Angaben der Polizei eine Flüssigkeit, die in einem Intercity ausgetreten war. „Es werden gefahrenerforschende Maßnahmen, also die Aufklärung, um was es sich bei der Flüssigkeit handelt, durchgeführt. Je nachdem, was dabei herauskommt, werden weitere Maßnahmen getroffen“, teilte der Polizeisprecher mit.