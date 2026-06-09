Am Böblinger Bahnhof wird am frühen Dienstagabend ein Zug evakuiert. Was bisher über den Einsatz von Feuerwehr und Polizei bekannt ist.

Am Bahnhof in Böblingen ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Das teilte ein Pressesprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Grund für den Einsatz war nach Angaben der Polizei eine Flüssigkeit, die in einem Intercity ausgetreten war. „Es werden gefahrenerforschende Maßnahmen, also die Aufklärung, um was es sich bei der Flüssigkeit handelt, durchgeführt. Je nachdem, was dabei herauskommt, werden weitere Maßnahmen getroffen“, teilte der Polizeisprecher mit.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn bestätigte, dass der IC 2381 von Stuttgart nach Singen die Fahrt am Bahnhof Böblingen gegen 17.40 Uhr beenden musste. Es sei eine behördliche Anordnung, dass der Zug dort nicht weiterfahren dürfe, so der Bahnsprecher. Reisende hatten am Bahnhof Böblingen die Möglichkeit, auf andere Züge umzusteigen. Weitere Züge seien von dem Einsatz nicht betroffen gewesen. Insgesamt waren rund 130 Menschen in dem IC.

Zwei Reisende leicht verletzt

Gianluca Biela, Pressesprecher der Stadt Böblingen, war ebenfalls vor Ort am Bahnhof. Laut Biela handle es sich bei der Flüssigkeit inzwischen offiziell um eine Flüssigkeit, die Ammoniak enthält. Entdeckt wurde die Flüssigkeit in einem Mülleimer im letzten Wagen des IC, im Oberdeck des Zuges.

Zwei Reisende wurden leicht verletzt. Sie wurden zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt. Dabei war zunächst unklar, ob ein Krankenhausaufenthalt notwendig sein würde. Inzwischen steht fest, dass die beiden nur kurzzeitig betroffen waren, vom Rettungsdienst untersucht wurden und anschließend wieder gehen konnten.

Die Feuerwehr ging mit Spezialanzügen und Atemschutzmasken in den Zug, um den Mülleimer auszubauen, in dem sich die Flüssigkeit befand, und anschließend Messungen vorzunehmen und den Zug zu belüften.