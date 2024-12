Am Dienstagabend entblößt sich ein Unbekannter in einem Zug Richtung Crailsheim und onaniert. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

mmf 12.12.2024 - 11:33 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend in einem Zug in Richtung Crailsheim entblößt und selbst befriedigt.