Frostige Temperaturen in den nächsten Tagen sorgen weiter für Eisdecken über Stuttgarter Seen. Die Feuerwehr warnt vor lebensgefährlichen Aktionen, die Polizei musste bereits ausrücken.
05.01.2026 - 14:24 Uhr
Zugefrorene Seen scheinen dieser Tage auch in Stuttgart einige Menschen wie magisch anzuziehen: Einmal wie Jesus nach biblischer Erzählung übers Wasser laufen – wenn auch über das gefrorene – ist bei den derzeit herrschenden und auch in den kommenden Tagen angekündigten frostigen Temperaturen theoretisch ja möglich. Und manch einer wagt sich gar mit Kufen aufs Eis – und nutzt die Wetterbedingungen für kostenloses Schlittschuhlaufen.