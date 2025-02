Am Wochenende treffen sich rund 170 Lenker von Hundeschlitten aus drei Nationen in Renningen, um sich in einem Wettbewerb zu messen.

red 27.02.2025 - 08:23 Uhr

Es hat schon eine kleine Tradition, das Zughunde-Rennen in Renningen-Malmsheim – der Schwabentrail. An diesem Wochenende findet die neunte Auflage statt, bei der sich gut 170 Musher (Lenker eines Zughunde-Fahrzeugs) aus Deutschland, der Schweiz und Belgien in den Disziplinen Run, Scooter, Bike und Wagen messen. Ausrichter ist seit fünf Jahren „Dog Sports and more“ – obwohl er der jüngste Verein im VDSV (Dachverband des Zughundesports in Deutschland) ist, gehört er jedoch bereits zu den drei größten Clubs in Deutschland.