Die Frau auf der Sitzbank an der S-Bahn-Haltestelle Weiler/Rems ist froh: „Zum Glück fährt diese Woche die S2 noch“, sagt sie. Auch wenn die S-Bahn derzeit wegen der Modernisierung am Bahnhof Stetten/Beinstein nur im Halbstundentakt rollt. „Nächste Woche muss ich Gott sei Dank nicht fahren“, sagt sie. „Da werden die Busse proppenvoll sein. Da kommen sie in einige Busse mit den Schülern gar nicht mehr rein.“

Sie kennt solche Situationen mit dem Ersatzverkehr aus ihrer langen ÖPNV-Erfahrung. „Früher hat es mit der S-Bahn geklappt, seit dem Großprojekt Stuttgart 21 ist es oft ein Glücksfall, dass Sie rechtzeitig nach Stuttgart kommen“, fügt sie an. Und macht damit klar, dass Pendler einiges einstecken müssen in der Region.

Eine andere Frau in der S2, die gerade mit ihrem Rad eingestiegen ist, weiß noch nichts von dem Komplettausfall der Züge. Sie nimmt es aber gelassen: „Die Strecke zwischen Schondorf und Winterbach fahre ich dann mit dem Rad.“ Doch die meisten haben wohl diese Alternative nicht und sind auf den Ersatzverkehr angewiesen. Der Grund für die neuntägige Sperrung: Die Bahn muss Weichen in Schorndorf erneuern.

In einen Bus passen rund 120 Menschen, in eine S-Bahn bis zu tausend

Das heißt: Die S2 verkehrt nur im Abschnitt zwischen Waiblingen und Filderstadt. Der RE1 zwischen Aalen und Stuttgarter Hauptbahnhof fällt aus, ebenso der MEX13 zwischen Schorndorf und Stuttgarter Hauptbahnhof. Welche zentrale Rolle die S-Bahn als Verkehrsmittel einnimmt, zeigen auch die Dimensionen im Vergleich zu einem Bus. In einem Gelenkbus, wie er beim Ersatzverkehr rollt, passten, wie ein Bahnsprecher bei der jüngsten Sperrung mitteilte, 120 bis 150 Personen – in einem S-Bahn-Zug mit drei Fahrzeugen und maximaler Länge rund tausend Fahrgäste.

Die S2 rollt ab Freitag für neun Tage nicht zwischen Schorndorf und Waiblingen. Foto: Eva Schäfer

Wie der VVS auf seiner Homepage berichtet, fahren Ersatzbusse der Linie MEX13E zwischen Schorndorf und Waiblingen einmal stündlich ohne Halt. In der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag sind die Ersatzbusse für die S-Bahn, so teilt ein Bahnsprecher mit, im 15-Minuten-Takt unterwegs.

Die Ersatzbusse rollen in der Hauptverkehrszeit alle 15 Minuten

Auf Schildern an den Bahnhöfen wird auf die Bauarbeiten hingewiesen. So starten die Ersatzbusse für den Mex 13 an der Dammstraße in Waiblingen. Diese Busse fahren als Direktbus nach Schorndorf ohne Zwischenhalt. Die Ersatzbusse für die S2 mit dem Namen S2 E dagegen starten am Bahnhof Waiblingen am Bussteig elf und fahren alle Zwischenhalte an. Der Takt der Ersatzbusse orientiere sich am eigentlichen Takt der Züge auf der Schiene, sagt der Bahnsprecher.

„Das wird proppenvoll“ – mit dieser Prognose wird die Pendlerin aus Schondorf wohl recht haben. Wer kann, wird versuchen, nicht in die Busse einsteigen zu müssen, in denen es wahrscheinlich oft in Sardinenbüchsen-Manier zum Job oder zur Schule geht. Aber auch auf der Straße ist auf der B29 derzeit mit mehr Staus zu rechnen. Unter anderem werden in den Schorndorfer B-29-Tunneln Modernisierungsarbeiten ausgeführt, was zu einer Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit führt. Ab 24. März bis 11. April gilt bei der S2 zwischen Schorndorf und Waiblingen dann wieder 30-Minutentakt. Gründe sind die Bauarbeiten in Stetten/Beinstein. Infos auch unter www.vvs.de/bauarbeiten-aktuell.

Streiks in dieser Woche

Stadtbahnen und Busse

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 11., und Mittwoch, 12. März, zum Streik des SVE in Esslingen aufgerufen. Am Donnerstag, 13. März, werden die Stadtbahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen in Stuttgart bestreikt. S-Bahnen, Regionalzüge, Nebenbahnen, weitere Busunternehmen in der Region und der VVS-Rider sind nicht davon betroffen.