Zugunglücke sind selten. Doch baden-württembergische Gleise waren zuletzt überdurchschnittlich häufig von schweren Unfällen betroffen.

Eberhard Wein 28.07.2025 - 09:39 Uhr

Das schwere Zugunglück, das sich am Sonntag bei Riedlingen (Kreis Biberach) ereignet hat, ist schon der zweite große Bahnunfall mit Todesopfern in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Am 11. März war bei Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe eine Stadtbahn mit einem Tanklastzug kollidiert.