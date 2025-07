Wenn ein Notruf kommt, Menschenleben in Gefahr sind, dann muss es schnell gehen. So sind die Abläufe geregelt.

Christine Bilger 28.07.2025 - 19:58 Uhr

Alarm – ein Unglück geschieht, ein Notruf kommt an der Leitstelle an. Was dann geschieht, ist genau geregelt. Denn: Es geht um Minuten, um Verletzen helfen zu können. Wie die Rettungskräfte der Reihe nach in Bereitschaft versetzt werden, schildert ein Sprecher des Innenministeriums.