Wer bei Unglücken im Einsatz ist, den lässt das Erlebte nicht kalt. Wie man damit umgeht, erzählt ein THW-Mitarbeiter, der beim tödlichen Zugunglück in Riedlingen vor Ort war.

Bettina Hartmann 30.07.2025 - 18:42 Uhr

Sie sind meist als die Ersten am Unglücksort: Rettungssanitäter, Notärzte, Feuerwehrleute, Polizisten - und die ehrenamtlichen Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW). So auch beim Zugunglück in Riedlingen im Kreis Biberach mit drei Toten und mehr als 40 Verletzten. Doch wie kommt man als Helfer nach so einem dramatischen Einsatz mit dem Erlebten klar? „Da ist man zunächst fix und fertig“, sagt Stefan Rademacher (37), der ab Sonntagabend als Zugführer mit seinem Team vom THW-Ortsverband Ehingen fast 15 Stunden lang im Einsatz war. Am Montagmorgen sei er gegen 10 Uhr heimgekommen – und erst mal erschöpft ins Bett gefallen.