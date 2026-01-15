Nach dem Zugunglück in Thailand teilt das Außenministerium in Bangkok mit: Auch ein Deutscher ist unter den Todesopfern. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
15.01.2026 - 12:22 Uhr
Bei dem schweren Zugunglück in Thailand durch einen Kransturz ist auch ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Das bestätigte das Außenministerium in Bangkok. Es sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Weitere Details zur Identität des Deutschen wurden zunächst nicht bekannt. Nur einen Tag nach dem Unglück am Mittwoch mit mindestens 32 Toten und mehr als 60 teilweise Schwerverletzten ist es nahe Bangkok am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu einem ähnlichen Unfall gekommen.