Schweden will seine Entwicklungshilfe für mehrere afrikanische Staaten einstellen. Die Regierung plant, die Mittel stattdessen deutlich zugunsten der Ukraine zu erhöhen.
05.12.2025 - 22:49 Uhr
Die schwedische Regierung will ihre Entwicklungshilfe für vier afrikanische Staaten zugunsten der Ukraine einstellen. Stockholm werde die Auslandshilfen an Simbabwe, Tansania, Mosambik und Liberia sowie Bolivien auslaufen lassen, sagte Schwedens Entwicklungshilfeminister Benjamin Dousa am Freitag. Zugleich plane die Regierung, die Auslandshilfen für die Ukraine auf mindestens 10 Milliarden Schwedische Kronen (910 Millionen Euro) zu erhöhen.