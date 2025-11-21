Eine offenbar lukrative Erbschaft hat die Stadt Leonberg erhalten. Es geht um ein Gebäude in Höfingen sowie um Vermögen.
21.11.2025 - 13:02 Uhr
Der CDU-Stadtrat Dirk Jeutter hat das Thema seit Monaten immer wieder aufgebracht: Zum wiederholten Mal ging es jetzt in einer seiner Anfragen an die Stadtverwaltung um ein bestimmtes Haus in Höfingen. Erneut fiel die Antwort nicht eben ausführlich aus – und auch eine Anfrage unserer Zeitung an die Stadtverwaltung liefert nur teilweise habhafte Erkenntnisse.