Die Verkehrsminister der Länder haben beschlossen, dass das 49-Euro-Ticket ab 2025 mehr kosten muss. Der neue Preis wird aber noch verhandelt. Wie könnte es weitergehen?

red/ilo/AFP 11.07.2024 - 08:46 Uhr

Das Deutschlandticket könnte laut einem Bericht im kommenden Jahr um mehr als zehn Euro teurer werden. Die „Augsburger Allgemeine“ berichtete dies am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen. Die Verkehrsminister der Länder hatten am Montag bei ihrer Sonderkonferenz beschlossen, 2025 eine Preisanpassung vorzunehmen. Die genaue Höhe ist noch unklar. In diesem Jahr soll das Ticket weiterhin 49 Euro pro Monat kosten.