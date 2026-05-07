Zugverkehr im Rems-Murr-Kreis Volle Züge, schlechte Taktung, weniger Halte: harte Zeiten für Murrbahn-Pendler
2027 droht Pendlern im Rems-Murr-Kreis das Chaos: gestrichene Halte, überfüllte Züge und neue Baustellen. Der Landkreis schlägt Alarm.
2027 droht Pendlern im Rems-Murr-Kreis das Chaos: gestrichene Halte, überfüllte Züge und neue Baustellen. Der Landkreis schlägt Alarm.
Der Morgen beginnt mit Warten. In Hessental steht der Regionalexpress, Türen geschlossen, der Blick auf die Uhr gerichtet. Zehn Minuten Stillstand – weil ein schneller Zug Vorrang hat. Doch das dürfte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was Pendlerinnen und Pendler auf der Murrbahn künftig häufiger erleben könnten.