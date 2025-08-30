Mit einem Hubschrauber werden Oberleitungsmasten von der neuen Neckarbrücke in Bad Cannstatt abgeholt. Es geht um die technische Aufrüstung und Vorarbeiten für Stuttgart 21.

Alexander Müller 30.08.2025 - 09:00 Uhr

Spektakuläre Bilder verspricht ein Einsatz der Deutschen Bahn bei den derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen der Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart. Am Mittwoch, 3. September, ab 8.30 Uhr schwebt ein Helikopter über den Neckar in Bad Cannstatt ein. „Er wird helfen, neue Masten für die Oberleitungen zu setzen“, erklärt eine Bahnsprecherin.