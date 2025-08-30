Mit einem Hubschrauber werden Oberleitungsmasten von der neuen Neckarbrücke in Bad Cannstatt abgeholt. Es geht um die technische Aufrüstung und Vorarbeiten für Stuttgart 21.

Spektakuläre Bilder verspricht ein Einsatz der Deutschen Bahn bei den derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen der Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart. Am Mittwoch, 3. September, ab 8.30 Uhr schwebt ein Helikopter über den Neckar in Bad Cannstatt ein. „Er wird helfen, neue Masten für die Oberleitungen zu setzen“, erklärt eine Bahnsprecherin.

 

Der Heli nimmt die Masten an der neuen Eisenbahnbrücke auf

Noch bis zum 6. September ist der unterirdische S-Bahn-Tunnel zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen, die sogenannte Stammstrecke, gesperrt. Pendler müssen auf den Busersatzverkehr umsteigen. Die Folge sind auch teilweise völlig überfüllte Züge. Hintergrund ist die technische Aufrüstung der Strecke auf die neue digitale Sicherungs- und Kommunikationstechnik als Voraussetzung für das deutschlandweite Pilotprojekt des Digitalen Knotens Stuttgart. Zudem werden auch weitere vorbereitende Maßnahmen für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 umgesetzt.

Im Zuge dessen setzt die Deutsche Bahn am Mittwoch, 3. September, auf Unterstützung von oben. Der Helikopter soll gegen 8.30 Uhr über dem Neckar in Bad Cannstatt einschweben. Von der bislang noch gesperrten neuen Eisenbahnbrücke zwischen dem Cannstatter Bahnhof und dem Tunnel unter dem Rosensteinpark soll der Hubschrauber die Tonnen schweren Masten von einem Güterwaggon übernehmen. An einem Drahtseil befestigt wird der Hubschrauber die Träger für die elektrischen Oberleitungen dann einzeln an die bereits vorbereiteten Fundamente an den Gleisen rund um den Cannstatter Bahnhof transportieren. Die Neckarbrücke und die Baustelle sind weiträumig abgesperrt. Für interessierte Zaungäste könnte sich aber vermutlich ein Blick vom Rosensteinpark lohnen.