Jeden Abend sammeln sich derzeit Stare in der Stuttgarter Innenstadt und bieten ein beeindruckendes Naturschauspiel. Doch wie lange bleiben die Zugvögel noch?
21.10.2025 - 17:17 Uhr
Es ist ein majestätischer, aber auch etwas bizarrer Anblick: Jeden Abend, bei Sonnenuntergang, sammeln sich Stare auf einem Baukran am Stuttgarter Hauptbahnhof und fliegen in Formation zu ihren Nistplätzen in den Bäumen der Königstraße. Doch wie lange sind die Zugvögel noch am Himmel zu beobachten, bevor sie in ihr Winterquartier weiterziehen?