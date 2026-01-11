Auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem US-Kollegen Rubio macht der deutsche Außenminister einen Stopp auf Island. Auch auf der Nachbarinsel Grönlands geht es vor allem um ein Thema.
11.01.2026 - 18:34 Uhr
Reykjavik - Außenminister Johann Wadephul macht auf seinem Flug in die USA einen Zwischenstopp auf Island. Auf der nur knapp 300 Kilometer südöstlich von Grönland liegenden Insel kam der CDU-Politiker mit seiner Kollegin Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir zusammen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands statt.