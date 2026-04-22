Der einstige FDP-Chef ist heute Manager in der Autobranche. So ganz lässt ihn seine Partei aber nicht los. Doch sagt er auch, wen er gern an der Spitze sähe?
Berlin - Der ehemalige FDP-Vorsitzende Christian Lindner will als Gast am FDP-Bundesparteitag Ende Mai teilnehmen, auf dem ein Nachfolger des amtierenden Vorsitzenden Christian Dürr gewählt werden soll. "Ja, als Gast komme ich natürlich", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Allerdings ließ der Ex-Parteichef sich keine Präferenz für einen der beiden Vorsitzenden-Kandidaten Wolfgang Kubicki oder Henning Höne entlocken.