Zukunft der Geriatrie 60 neue Betten für Leonberg: Wie Altersmedizin den Standort sichert
Der Neurologe Mimoun Azizi leitet das geriatrische Zentrum im Klinikverbund Südwest. Im Schwerpunktkrankenhaus Leonberg wird eine große Abteilung aufgebaut.
Die ersten Warnzeichen sind selten spektakulär: „Unser Opa isst nicht mehr so viel wie früher“, berichtet eine Frau vom daheim lebenden Großvater. Ein älterer Mann klagt über kurze Nächte. Früher habe er geschlafen wie ein Bär. Ein anderer sitzt nur noch vor dem Fernseher, den Drang nach draußen hat er verloren.