Oberaichener wünschen sich ein Ärztehaus in ihrem Ort. Dass dieses aber im leer stehenden Gebetshaus entstehen wird, ist alles andere als beschlossene Sache. Wie ist der aktuelle Stand?

Natalie Kanter 21.02.2025 - 16:51 Uhr

Ärztehaus statt Moschee: Dass in dem Gebäude, welches der muslimische Verein VKBI im Oberaichener Gewerbegebiet als Gebetshaus geplant und gebaut hat, künftig Arztpraxen zu finden sein sollen und wie die Kommunalpolitik mit dieser Idee umgeht, soll das Gesprächsthema schlechthin in Oberaichen sein. Ein Ärztehaus, womöglich mit einer Apotheke, gut erreichbar im Zentrum von Oberaichen, das sei das Bedürfnis und der große Wunsch von sehr vielen Oberaichern, hat ein Leser geschrieben. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, findet, dass diese Idee politisch nicht verspielt werden dürfe. Er fordert die Stadt auf, vor einem Beschluss im Gemeinderat zu diesem Thema die betroffenen Bürger in Oberaichen zu befragen.