In Zeiten tausendfacher Stellenstreichungen wird die Autokrise zum emotionsträchtigen Thema. Auf dem Podium unserer Zeitung sucht ein hochkarätiges Quartett Lösungen.
07.11.2025 - 11:48 Uhr
Wer Wirtschaft für ein trockenes Thema hält, wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. Drastische Sprachbilder und bemerkenswert emotionale Statements – nicht zuletzt vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – prägen die Diskussion über die „Autoindustrie im Umbruch“. Rund 300 Leserinnen und Leser in der Rotunde der L-Bank erhalten nicht nur Einblicke in die krisengeplagte Branche, sondern werden auch gut unterhalten.