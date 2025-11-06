Bei Podiumsdiskussion „Zukunft der Region“ fordert Ministerpräsident Kretschmann, die Wirtschaftskraft des Landes nicht aus dem Blick zu verlieren.
Die schwierige Lage der Autoindustrie hängt nach Ansicht von Mercedes-Chef Ola Källenius nicht allein mit der Ungewissheit über die Zukunft des Verbrennungsmotors und der weltwirtschaftlichen Lage zusammen, sondern auch mit den Rahmenbedingungen in Deutschland. In Deutschland fänden ungefähr zwölf Prozent des Geschäfts von Mercedes statt; zugleich arbeiteten hier zwei Drittel der weltweiten Belegschaft, und 50 Prozent der weltweiten Investitionen fänden im Inland statt, sagte Källenius bei der Diskussionsveranstaltung „Zukunft der Region“ von Stuttgarter Zeitung, L-Bank und der Unternehmensberatung Roland Berger.