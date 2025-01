Tiktok musste bis Sonntag verkauft werden oder in den USA vom Netz gehen. Am Vorabend seiner Vereidigung macht der künftige Präsident Donald Trump einen Vorschlag, wie es nun weitergehen soll.

red/dpa 20.01.2025 - 08:03 Uhr

Der künftige US-Präsident Donald Trump will, dass sich die in China ansässigen Besitzer der Video-App Tiktok einem amerikanischen Partner für eine 50-Prozent-Beteiligung öffnen. Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhängern in Washington, er werde den weiteren Betrieb der App zulassen, „aber lasse die Vereinigten Staaten von Amerika 50 Prozent von Tiktok besitzen“. Es gebe viele Interessenten. „So werden die USA etwas machen, was wir ein Joint Venture nennen“, sagte Trump. „Ob man Tiktok mag oder nicht, wir werden jede Menge Geld machen.“