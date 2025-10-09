Die Rettungsspende für das Deutsche Spielkartenmuseum in Leinfelden-Echterdingen wird voraussichtlich nicht angenommen. Was sagt der Förderverein des Museums dazu?
Die Stadträte von Leinfelden-Echterdingen müssen diesen Freitag und Samstag in einer Sparklausur festzurren, wofür die Kommune künftig ihr Geld noch ausgeben kann – und wofür nicht mehr. Die Kommune muss den Rotstift kräftig ansetzen. Alles kommt auf den Prüfstand. Viele werden die Auswirkungen der dramatischen Haushaltssituation zu spüren bekommen, ist im Vorfeld zu hören. Einschnitte wird es auch in Sachen Kultur geben. Offenbar wird sogar überlegt, die Lesezeit zu streichen, bei der seit vielen Jahren mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler aus Leinfelden-Echterdingen in den Genuss spannender Autorenbegegnungen kommen.