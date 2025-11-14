Der Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski spricht bei der Senioren-Union Leonberg über Chancen und Herausforderungen des Lokaljournalismus.
„Lokaljournalismus ist direkt dran an den Menschen, deshalb erachte ich ihn als wichtig und zukunftsträchtig.“ Thomas K. Slotwinski ist von seinem Metier überzeugt. In der Gaststätte Engelberg gab der Leiter der Leonberger Redaktion unserer Zeitung den Mitgliedern der Senioren-Union Einblicke in seine Arbeit im Besonderen und in die Zeitungsbranche in Deutschland im Allgemeinen.