Zukunftsangst beim MTV: Ludwigsburger Schützen dürfen vorerst bleiben – Alternativstandort in Asperg?

Notfalls wolle er sich auf dem Platz der MTV-Bogenschützen im Osterholz anketten. Das hat der Abteilungsleiter der Schützen des Ludwigsburger Traditionsvereins, Jürgen Uhlmann, vor einiger Zeit erklärt. Nach einem Treffen mit dem Ludwigsburger CDU-Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger, mit den Bürgermeistern Christian Eiberger (Asperg) und Sebastian Mannl (Ludwigsburg) sowie mit Vertretern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, muss der engagierte Mann das zumindest vorerst nicht machen. Bei einer neuerlichen Zusammenkunft auf dem Platz an der Markungsgrenze von Ludwigsburg und Asperg ging es – mal wieder – um die vom Bund angekündigte Aufforstung des Areals und die damit zwangsläufig einhergehende Schließung des Trainingsortes der Schützen.