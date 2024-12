Die Stiftung der Kreissparkasse Waiblingen fördert sogenannte Zukunftstage an den Berufsschulen im Kreis mit 20 000 Euro. Das Ziel des Projekts ist laut Angaben der Stiftung, Schülerinnen und Schülern essenzielles Wissen zu Finanzen, Steuern, Krankenversicherung und Wohnen zu vermitteln – Themen, die im Lehrplan oft fehlten, aber im Alltag unverzichtbar seien.

Projekt vor fünf Jahren ins Leben gerufen

Der „Zukunftstag“ ist 2019 von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung (IWJB) ins Leben gerufen worden. An einem Projekttag erhalten die Jugendlichen in Workshops praktische Einblicke, unterstützt von ehrenamtlichen Experten aus der Region. Das Angebot trifft offenbar den Nerv der Zeit: Studien, wie das Vermögensbarometer 2024, zeigten, dass junge Menschen Finanzkompetenz zwar schätzen, sich im Umgang damit aber oft unsicher fühlen, heißt es in einer Mitteilung der Sparkassenstiftung. Auch andere Befragungen spiegelten diese Einschätzung wider.

Der erste „Zukunftstag“ im Kreis hat bereits an der Gewerblichen Schule Backnang stattgefunden und wurde laut der Einrichtung von Schülern und Lehrern positiv bewertet. „Das Feedback war durchweg großartig“, so die Schulleiterin Isolde Fleuchaus. Weitere Projekttage sind in Waiblingen und Schorndorf sowie an zwei weiteren Schulen in Backnang geplant.

Erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben

„Wir fördern gezielt Wissen, das junge Menschen für einen erfolgreichen Start ins Erwachsenenleben brauchen“, erklärt Uwe Burkert, Vorstandschef der Kreissparkasse Waiblingen. Deren Stiftung engagiert sich seit 35 Jahren für Bildung, Kultur und gesellschaftliche Projekte in der Region.