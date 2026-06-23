Quantencomputer sollen drastisch leistungsstärker als heutige Technik werden. Donald Trump springt nun auch auf den Zug auf und will der US-Regierung eine bessere Position verschaffen.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine beschleunigte Entwicklung von Quantencomputern und deren Einsatz durch die amerikanische Regierung angeordnet. So soll das Energieministerium einen Quantencomputer bekommen, der leistungsstark genug für Forschungsaktivitäten ist. Zielmarke dafür sei das Jahr 2028, verkündete der im Weißen Haus für Wissenschafts- und Technologiepolitik zuständige Trump-Vertraute Michael Kratsios.